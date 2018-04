Trafikeinbruch in Leonding wurde rasch geklärt

19.04.2018, 15:01 Uhr

Am Donnerstag, 19. April gegen 0:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Trafik in Leonding beordert, da dort die Tür offen stehe.

LEONDING (red). Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass die linke Schiebetür eingeschlagen wurde und sich Glassplitter vor und in der Trafik befanden. Der Trafikant wurde telefonisch verständigt und kam zum Tatort. Die Polizisten konnten auf den Videoaufzeichnungen einen 17-Jährigen aus Leonding und einen 18-Jährigen aus Bachmanning wiedererkennen. Auf den Videoaufzeichnungen ist ersichtlich, wie der 18-Jährige die Glastür mit einem Nothammer einschlug und der 17-Jährige sich Zutritt in den Verkaufsraum der Trafik verschaffte und mit vier Stangen Zigaretten flüchtete. Eine sofortige Nachschau an der Wohnadresse des 17-Jährigen in Leonding verlief negativ. Die beiden werden angezeigt.