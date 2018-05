300 km Brevet in St. Georgen im Attergau (310 km - 3500 Hm) 05.05.2018

06.05.2018, 11:37 Uhr

31 Finisher



Zum dritten Male wurde dieser 300er Brevet mit Start beim Kirchenwirt in St. Georgen im Attergau organisiert. Insgesamt waren 32 Teilnehmer am Starter. Leider stürzte einer und konnte aufgrund seiner Verletzung nicht mehr weiterfahren.Dies war auch der letzte von Randonneurs Autriche veranstaltete 300 km Brevet. Im Jahr 2018 gab es drei organisierte Brevets über diese Distanz mit 124 Finishern.

Die Strecke mit 3 Kontrollstellen:



https://www.gpsies.com/map.do?fileId=suwqlrbepeqagedbTatsächlich waren es 310 km mit ca 3.500 Höhenmetern

300 km Brevet Statistik:



Zur 300er Brevetstatistik gesellen sich nun 37.200 km dazu. Seit 1994 haben wir in Österreich nun 898 Finisher mit 269.400 km gesamt für diese Distanz.Kurz vor dem Start wurde ein Foto von den Teilnehmern beim Stiegenaufgang zur Kirche gemacht. Anfänglich war nicht vorauszusehen wie sich das Wetter entwickeln würde. Die Wolken hingen weiter herunter und es war sehr trüb. Also nicht ganz klar, wird es regnen oder nicht. Pünktlich um 0700 Uhr ging es los. Es setzten sich gleich 8 schnellere Fahrer ab. Folglich teilte sich das Teilnehmerfeld in 4 - 5 Gruppen auf. Leider hatte Roman aus Kärnten, einen Folgenschweren Sturz.Während Edith bereits um 17:10 die ersten Finisher beim Kirchenwirt in St. Georgen im Attergau empfing, besuchte ich den Verletzten im Krankenhaus in Bad Reichenhall. Leider zog er sich einen mehrfachen Schlüsselbeinbruch zu und er wird in den nächsten Tagen nach Kärnten überstellt, wo er operiert werde muss. Wir wünschen ihm alles Gute!Auch der letzte der Teilnehmer, Kurt K., der bereits im Morgengrauen startete, kam um Mitternacht beim Kirchenwirt an. Auch er ließ sich das Bier und Nudelgericht schmecken, nachdem er innerhalb des Zeitlimits von 20 Stunden finishte.Bereits am nächsten Wochenende setzt sich die Brevetserie mit einem 400 km Brevet fort. Ich hoffe dass es die mehr als 70 gemeldeten Starter wieder ein annehmbares Wetter haben werden.