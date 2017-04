Aufsteiger Traun legt vor

23.04.2017, 14:22 Uhr

Vor der Partie haben sich die Teams gegenseitig die Favoritenrolle zugeschoben. Im Bundesschulzentrum Traun war in der fünften Partie, dem Mixed-Doppel zwischen Peter Zauner/Janine Lais (Traun) und Rene Nichterwitz/Anna Hagspiel (Wolfurt) nach dem Satzgewinn für Traun das erste Finalspiel zugunsten der Trauner entschieden. Traun fährt nun mit „breiter Brust“ nach Wolfurt. Dort kommt es am Samstag, 29. April in der Hofsteighalle zum zweiten Finalspiel. Eine dritte Begegnung würde am Sonntag, 30. April, ebenfalls in Wolfurt zur Austragung kommen.