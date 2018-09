Auftaktniederlage für Bundesligateam aus Traun

17.09.2018, 15:20 Uhr

Mit einer 39:23 Niederlage bei der UHC Admira Landhaus starteten die Keplinger Damen in die neue Bundesligasaison.



TRAUN (red). Ohne die Langzeitverletzten Hochgruber, Brandstätter, Kadiric und Guta fielen bereits vier wichtige Spielerinnen im Vorfeld aus. Zudem verletzte sich Esma Hamzic beim Abschlusstraining am Sprunggelenk und wird ebenfalls für eine unbestimmte Zeit ausfallen.Dementsprechend musste Trainer Zoran Ban mit lediglich zwölf Akteurinnen nach Wien zum ersten Saisonspiel reisen.

Trotz einer starken Nathalie Bäck im Tor und der mit 11 Treffern in Bestform agierenden Verena Klepatsch, konnten die Traunerinnen nur phasenweise mithalten.Über 5:3 (10. Min), 13:6 (16. Min) und 16:9 (23. Min) lief man schon in der ersten Hälfte sehr früh einem Rückstand hinterher.Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete.Mit haarsträubenden Fehlern und schwachen Abschlüssen lud man die Admira zu einfachen und schnellen Toren ein. Landhaus konnte den Vorsprung Tor für Tor ausbauen und so musste man mit einer 39:23 Niederlage die Heimreise antreten. „Leider hatten wir mit Verena Klepatsch nur eine Rückraumspielerin die an dem Tag funktionierte. Dann wird es gegen jeden Gegner schwer was zu holen und vor allem gegen einen wie Landhaus. Es ist keine Schande gegen Landhaus zu verlieren aber die 16 Tore Unterschied sind am Ende doch höher ausgefallen als mir lieb sind. Dieses Spiel werden wir am Montag aufarbeiten und uns schon auf die nächste Partie gegen Tulln am kommenden Samstag in Traun vorbereiten“, so Trainer Zoran Ban.