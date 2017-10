Erfolgreiche OÖ Sportunion Landesmeisterschaften in Rhythmischer Gymnastik

17.10.2017, 22:13 Uhr

Sehr erfolgreich verlief der Tag für die Sportunion Mühlbach, die den Bewerb organisiert hat. Clara Ladstätter überzeugte in der Kinderklasse 3 mit ihrer Kür ohne Handgerät und erzielte Platz 1. In der Kinderklasse 2 konnte die Sportunion Mühlbach alle Podestplätze für sich gewinnen (Platz 1: Sophie Gangl, Platz 2: Carolin Krause, Platz 3: Elena Füreder). Nora Pilsner gewann Platz 1 in der Kinderwettkampfklasse mit ihrer Reifenkür. Die 5 Mädchen durften sich weiters auch über ihren 2. Platz im Bewerb als Gruppe freuen.

Eine ausgezeichnete Leistung zeigte Karla Lilli Schauer mit ihrer Ball- und Keulenkür in der Juniorinnenwettkampfklasse. Sie erzielte Platz 2 im Landesbewerb. Mit 3 Küren (Ball, Keule und Band) ging Caroline Penz in der Juniorinnenklasse an den Start und überzeugte nicht nur das Publikum mit ihrem Talent. Sie erreichte Platz 1 in der Landeswertung und Platz 3 in der offenen Wertung.