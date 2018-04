Erster erfolgreicher internationaler Start!

25.04.2018, 16:28 Uhr

29. Rang

vomzu dem Top-Event um ihren ersten gemeinsamen internationalen Start zu absolvieren.Am Freitag Nachmittag wurde noch die Stadt erkundet und am Abend wurde es dann Ernst mit den Vorbereitungen für den großen Tag. Bereits am Vormittag startete das Turnier, bei dem auch zahlreiche Jugend und Junioren Paare aus aller Welt am Start waren.Ronja und Felix konnten ihre Leistungen vom letzten nationalen Turnier wiederholen und haben sich sehr gut in der ersten Runde geschlagen. Auch in der Hoffnungsrunde merkte man keine Nervosität. Die neuen Akrobatikelemente kamen beim Publikum und bei den Wertungsrichtern sehr gut an.Am Ende reichte es leider nicht für einen Aufstieg in die nächste Runde, aber die Leistung der beiden war großartig und so konnten sie einige Paare hinter sich lassen und belegten schlussendlich denRonja & Felix haben viel Erfahrung sammeln können und haben auch viel Motivation für das weitere Training und die kommenden Turniere in Österreich und Polen mitnehmen können.Wir wünschen viel Erfolg für die weitere Zukunft und freuen uns auf die nächsten Turniere!