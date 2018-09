Gerhard Gratzl gewinnt Mountainbike-Marathonserie "Top Six"

14.09.2018, 11:16 Uhr

Gesamtsieg auf Kurzdistanz

Final konnte er in seiner Klasse den Gesamtsieg auf der kurzen Distanz heimbringen. Am Programm standen jedoch auch noch weitere Höhepunkte in dieser Bikesaison: die Salzkammergut Trophy (1. Platz in seiner Klasse, Strecke 38km) und die World Games of Mountainbiking in Saalbach/Hinterglemm (1. Platz in seiner Klasse, Strecke 21km). "Im Herbst beginnt das Grundlagentraining für die nächste Bikesaison und im Winter wird nicht nur indoor hart trainiert, sondern auch auf der Straße", so Gratzl.