Hörschinger Weltmeister

04.05.2018, 09:33 Uhr

Jugenddartspieler holt Meistertitel

Von 12. bis 15. April 2018 fanden in Vigo, Spanien die Weltmeisterschaften im Dartsport (Radikal Darts Verband) statt. 500 Spieler aus 14 Nationen waren angereist, um sich mit den Besten des E- Dart Sports (Elektronisches Dart) beim „Internacional Radikal Darts Vigo“ zu messen.Aufgrund vorausgehender Erfolge wurde der Jugendspieler Marco Jungwirth (17) vom DSV Darting Aces Hörsching von den österreichischen Vertretern des „Radikal Verbandes“ mit einer sogenannten „Wild Card“ eingeladen, am Wettkampf teilzunehmen. Er repräsentierte das österreichische Nationalteam Austria 1 neben Josef Wallmann, Bergush Shabani und Christian Till.

Mit dominierenden Auftritten konnte sich die Mannschaft Runde für Runde vorkämpfen. Nach einem sensationellen 3:0 im Halbfinale gegen Deutschland zogen sie schließlich in das Finale gegen Lokalmatador Spanien ein. Beim Spielstand von 2:1 waren alle Augen auf Marco Jungwirth gerichtet, der mit der Doppel 16 die Möglichkeit hatte, seinen ersten WM- Titel zu fixieren. Nachdem der erste Wurf nur knapp sein Ziel verfehlte, landete der zweite Pfeil in der Doppel 16 und der Jubel der Österreicher kannte keine Grenzen mehr.Gratulation an Marco Jungwirth und das gesamte österreichische Team zu dieser herausragenden Leistung! Wir blicken gespannt auf die Europameisterschaft in Caorle, Italien, wo die Jugendspieler des DSV Darting Aces im Nationalteam für Österreich antreten werden.