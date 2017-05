Junior-Marathon 2017 - ein unvergessliches Ereignis

02.05.2017, 20:44 Uhr

Das Stadion, die vielen lauffreudigen Kinder, die Masse an Zuschauern und die dermaßen große Motivation endlich loslegen zu können, war für viele Kinder sehr beeindruckend und sorgte für einen Adrenalinschub bis in die Haarspitzen.Schon in der Aufwärmphase war zu erkennen, dass dieser Lauf über eine Distanz von 2100 Meter von jeder und jedem extrem ernst genommen wird. Alles ist angerichtet und einem erfolgreichen Wettkampf stand somit nichts mehr im Weg. „Jetzt bin ich bereit für Großes!“, verabschiedete sich noch schnell ein Schüler von den Lehrkräften und marschierte zielstrebig zur Startlinie.Alle Kinder waren in Position und wenig später ertönte der Startschuss. Im Eiltempo wurde weggelaufen und jedes Kind erreichte schließlich das heißersehnte Ziel. Die Gesichter feuerrot, der viele Schweiß natürlich unübersehbar und die Füße schmerzten enorm. Ein Zeichen dafür, dass alle Kinder ans absolute Leistungslimit gingen.

Die extreme Anstrengung wurde aber nach wenigen Augenblicken in den Hintergrund verdrängt. Die Freude über eine Medaille und eine kostenlose Verpflegung zauberte allen Mädchen und Jungen wieder ein Lächeln ins Gesicht. In Erinnerung bleibt somit ein gelungener Linzer Juniormarathon, der von allen Schülerinnen und Schülern genossen wurde. Ein sonniger Samstagvormittag ging somit zu Ende und für manches Kind stand von nun an fest: „Von diesem Tag an werde ich nirgend mehr wohin gehen, sondern nur noch laufen“.Ein herzlicher Dank gilt dem engagierten Sportlehrerteam, das die SchülerInnen immer wieder in der Freizeit begleitet und betreut.