Ruflinger Eisschützenmeisterschaft 2018

12.02.2018, 07:04 Uhr

Walter Öllinger schaffte das begehrte Eisstock-Double

Nachdem er mit seiner Moarschaft Kraxberger Christian, Silber Alfred und Fritz Fischer vor zwei Wochen die Stadtmeisterschaft auf der Kunsteisarena am Leondinger Stadtplatz gewonnen hatte, setzte sich der in Hochform agierende erfahrene Moar Walter Öllinger am Samstag 10. Februar auch bei der am Sterngartlteich in Oberneukirchen ausgetragenen traditionellen Ruflinger Meisterschaft um den "Goldenen Nagel" auf Natureis durch. In einem spannenden Finale musste sich Vorjahrssieger Klaus Rienesl mit seinen Schützen knapp geschlagen geben. Im kleinen Finale um den 3. Platz konnte sich die Mannschaft des oftmaligen Seriensiegers Bernhard Mayr gegen die Moarschaft des Veranstalters RUSK 1 mit Moar Sepp Pachinger durchsetzen.