Schwimmen: Conny Pammer 2-fache Staatsmeisterin

17.07.2017, 07:37 Uhr

Während sie sich am Donnerstag und Freitag in der Allgemeinen Klasse über 400m Lagen, 400m Freistil und 50m Freistil noch jeweils mit der "Blechernen", also dem 4.Platz, begnügen musste, ging sie am Samstag und Sonntag über 200m Freistil bzw. 200m Lagen als Titelverteidigerin an den Start. Schon am Samstag war die Sensation fast perfekt: Als zweitschnellste in den Vorläufen über 200m Freistil, konnte sie sich im Finale deutlich steigern und somit mit fast einer Sekunde Vorsprung ihren Titel vom Vorjahr bestätigen.Wesentlich knapper ging es dann am Sonntag über die 200m Lagen her. Ebenfalls als zweite nach den Vorläufen, war hier im Finale von Platz 1 bis 4 alles möglich. Und in einem wirklich spannenden Rennen konnte sich Conny tatsächlich wie voriges Jahr auch hier den Titel wieder sichern. Mit 6 Hundertstel Vorsprung auf Claudia Hufnagel (USC-Graz) und 19 Hundertstel auf Lena Kreundl (ASV-Linz) wurde sie auch hier wieder Österr. Staatsmeisterin!Ebenfalls stark auch die 50m Rücken, wo sie den dritten Rang belegte.In der Juniorenklasse konnte sie außerdem noch einmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze mit nach Hause nehmen.Herzliche Gratulation an unsere "alte" - "neue" 2-fache Staatsmeisterin!