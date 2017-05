Sektion des SV Wilhering feiert runden Geburtstag

01.05.2017, 16:56 Uhr

Seit mittlerweile 50 Jahren gibt es die Ski- und Turnsektion des SV Wilhering.

WILHERING (red). Anlässlich der diesjährigen Sektionshauptversammlung mit Neuwahl des Sektionsvorstandes wurde auch der 50. Geburtstag gefeiert. Ende April 1967 wurde diese Sektion 20 Jahre nach der Sektion Fußball über Initiative von Oskar Viehböck, Engelbert Schütz, Richard Beyerl und Ägid Lang Teil der großen Sportfamilie des Sportvereins Wilhering. Mit aktuell ca. 450 Mitgliedern ist sie die größte Sektion im SV Wilhering, zu dem heute auch noch die Sektionen Tennis und Wandern gehören.

Zu Beginn war das Angebot auf Skigymnastik, Kinderskikurse, Tagesskifahrten und Skirennlauf (in Oberösterreich) beschränkt. Im Lauf der Jahre ist die Sparte Turnen um Step aerobic und Zumba erweitert worden und seit drei Jahren werden auch Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten.Anlässlich der Feier am 27. April im "Stammlokal" Gasthaus Lehner konnte Sektionsleiter Bmstr. Manfred Kapl mit seinem (wieder gewählten) Team drei noch lebende Gründungsmitglieder, die bisherigen Sektionsleiter Herbert Thumfart, Gerhard Schwarzberger und Ing. Christian Rechberger, den Obmann des SV Wilhering Wilhelm Hajferuk sowie Bürgermeister Mario Mühlböck, den design.Vizebgm. Markus Langthaler und GV Petra Höllmüller begrüßen. Die Gründer undSektionsleiter erhielten als Dank für ihre sportlichen Initiativen im Interesse der skibegeisterten Wilheringer Geschenkkörbe und Ehrenurkundenüberreicht.Eine Diashow, auf Pinwänden ausgehängte Fotos sowie ein Rückblick auf dieverschiedensten Veranstaltungen in diesen 50 Jahren leiteten zum gemütlichenTeil mit einem Buffet über, bei dem auch viele anwesende ehemaligeVereinsskimeisterInnen noch lange angeregt über spannende Rennen und lustigeSkiausfahrten und die sehr erfreuliche Weiterentwicklung der Sektion indiesen 50 Jahren diskutierten.