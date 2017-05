SK Keplinger Traun zum vierten Mal Meister

09.05.2017, 12:10 Uhr

Die erfolgreiche Titelverteidigung bei den Damen und bei den Herren unterstreichen die Vormachtstellung der Trauner im oberösterreichischen Handball. Zwei Meistertitel im Jungendbereich unterstreichen zudem die Arbeit im Nachwuchsbereich. Am Freitag, 5. Mai, wurden von Obmann Wolfgang Mach, Sportstadtrat Franz Amann und Josef Simmer, Geschäftsführer von Holz Keplinger die Meistermedaillen an die männliche Jugend U12 und die weibliche Jugend U13 überreicht. Im Anschluss an die Ehrung fand das letzte Meisterschaftsspiel für die Herrenmannschaft statt. Diese stand bereits vor dem Match als Meister fest und bekamen im Anschluss die Meistermedaillen überreicht.