Traun mit Veletzungspech und Niederlage

01.05.2017, 16:24 Uhr

Gleich zu Beginn der zweiten Begegnung in der best- of- 3 Serie, auswärts gegen den UBSC Wolfurt, verletzte sich der als Punktegarant eingestufte Peter Zauner folgenschwer.

TRAUN (red). Beim Stand von 4:1 im ersten Satz verspürte Zauner einen Schmerz in seinem lädierten Knie. Er biss sich noch mit seinem Partner Jürgen Koch fast bis zum Satzgewinn durch und verlor mit 20:22. Danach ging überhaupt nichts mehr und sie mussten den 2. Satz w.o. geben.Durch den Ausfall von Peter Zauner musste umgestellt werden. Zauner wurde im 1. Herren Doppel durch Joco Ostermann ersetzt. Dieses Experiment ging nicht auf, die beiden verloren den 1. Satz ganz knapp. Im 2. Satz war das Ergebnis klar zu Gunsten der Gegner.Der Einsatz von Uzchi Ananda Hydajat im Damen Einzel war durch ihre aus dem Vortag stark lädierte Schulter bis kurz vor Spielbeginn noch offen. Mit Schmerzmittel wurde versucht, sie einsatzfähig zu bekommen. Im Damen Doppel mit Janine Lais ging es auch noch sehr gut. Die Beiden setzten sich in 2 Sätze durch. Im anschließenden Damen- Einzel war die Mühe leider vergeblich. Gegenüber dem Hinspiel, das sie klar in 2 Sätzen gewonnen und am Samstag knapp verloren hatte, hatte sie gegen die überragende Gegnerin Tina Kodritsch keine Chance und verlor in 2 Sätzen.Nach der Niederlage vom Vortag war Jürgen Koch gegen seinen Gegner voll motiviert und bestens konzentriert. Er kämpfte in einer spannenden und hochklassigen Partie den Bulgaren Boychinov nieder und stellte damit auf 2:2.

Vorentscheidung im Mix-Doppel

Das anschließende Mix- Doppel brachte dann die Vorentscheidung. Unsere aus der Verletzung von Peter Zauner notwendigen Änderung, Fillimon Collins spielte mit Lais, ging durch eine starke Leistung fast auf. Letztlich hatten ihre Gegner die besseren Nerven. Im entscheidenden 3. Satz zogen sie mit 26:28 den Kürzeren, wobei unser Mix schon vorher einige Matchbälle hatte. Damit war der Spielstand 3:2 zu Gunsten von Wolfurt. Schlussendlich gewann Wolfurt mit 4:3.