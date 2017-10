Trauner Damen gehen gegen Ferlach unter

09.10.2017, 08:43 Uhr

Handballerinnen vom SK Keplinger Traun kassieren im dritten Bundesligaspiel die drittte Niederlage.

Kärtner ziehen Tempo an

TRAUN (red). „Ferlach war nicht unsere Liga“, resümierte Traun-Obmann Wolfgang Mach nach dem Spiel. Beim 20:30 bei Spitzenreiter Ferlach konnte die Sieben von Zoran Ban nur einmal in Führung gehen, und zwar zum 1:0. Bis zum Stand 4:5 in der achten Mintuen, konnte Traun die Partie noch offen hlaten, dann aber setzte sich die Erfahrung der Kärntnerinnen durch.Die Gastgeberinnen starteten einen 10:1-Run, Topscorerin Nika Matavs (zehn Tore) traf in dieser Phase nach Belieben. Dennoch gaben Jasmina Kadiric, Julia Obernberger, beide mit jeweils vier Toren, und Co. nie wirklich auf, kämpften sich immerhin von 15:29 auf 20:30 heran. „Ferlach ist ein Top Zwei-Kandidat, konnte sich mit der Frau mit dem Hammer, Nika Matavs, perfekt verstärken. Das ist noch nicht unser Maßstab. Der Fokus liegt nun am zweiten Heimspiel gegen Hollabrunn am Samstag“, erklärte Mach. Dabei gibt es mit dem Livestream von „sportonlive“ ein neues Angebot für die Fans. „Die Damen-Bundesliga ist sehenswert. Das wollen wir österreichweit präsentieren“, ergänzt der Obmann.