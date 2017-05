Ansfelden: Datenbrille lässt nun ordentlich aufhorchen

14.05.2017, 16:53 Uhr

In Kooperation mit der Fachhochschule hat Thomas Peterseil eine Datenbrille für Gehörlose entwickelt.

ANSFELDEN (red). „Für Taube und hochgradig schwerhörige Menschen gibt es bereits Hilfsgeräte, die gesprochene Worte in geschriebenen Text umwandeln. Zumeist wird dieser zeitverzögert auf das Display eines Smartphones geschickt. Mit der innovativen Software HOLODEAF und der Datenbrille HoloLens von Microsoft wird dem Nutzer der Text direkt als Untertitel ins gewöhnliche Sichtfeld eingeblendet und zwar in Echtzeit als Hologramm“, betont Peterseil.

Umgebung gesprochene Text erkennen

In der FH Oberösterreich am Campus Hagenberg fand der Ansfeldner mit Unterstützung der Initiative TIM –Technologie- und Innovations-Management die für die Entwicklung notwendige Forschungspartner: „Die Mikrofone der Hololens-Datenbrille versuchen, den in der Umgebung gesprochenen Text zu erkennen. Wurde eine Frequenz als Sprache erkannt, wird diese sofort in geschriebenen Text umgewandelt und ins Sichtfeld übertragen. Dieser Service ist kostenlos und ohne Buchstabenlimit nutzbar.“