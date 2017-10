Bodega: Gastronomie am Puls der Zeit

11.10.2017, 21:42 Uhr

Kurzbeschreibung des Unternehmens

Was zeichnet den Wirtschaftsstandort Traun aus?

Welchen Herausforderungen muss sich das Unternehmen in den kommenden Jahren stellen?

Wie sehen Sie als Untenehmer die Vergabe des Wirtschaftspreis (Wertigkeit)?

Die AHR Gastro KG oder Bodega - deine bar: deine nacht, existiert nun seit knapp 4 Jahren und erfreut sich einer mittlerweile immer größer werdenden Beliebtheit. Als junges erfolgsorientiertes Unternehmen in der Sparte Gastronomie, zeichnet uns vor allem ein breites und qualitativ sehr hochwertiges Angebot an Getränken und kleinen Snacks bis hin zu hausgemachten Spezialitäten aus.Den Standort Traun zeichnet seine geographisch hervorragende Lage, sowie die tolle Anbindung nach Linz und Ansfelden/Haid aus. Ebenfalls muss man hervorheben, das in den letzten Jahren einige Anreize für neue Unternehmen geschaffen wurden. Für mich und meine Familie als „Ur-Trauner“ war immer klar, unser Lokal in Traun zu schaffen. MIt dem Standort „Graumanngelände 1“ wurde letztendlich auch noch, das passende Objekt gefunden.In der Sparte Gastronomie, muss man immer am Puls der Zeit sein. Konkurrenzkampf wird hier eben großgeschrieben! Weiters ist als Bar, der Mai 2018 durch das Nichtrauchergesetz (falls es tatsächlich kommen sollte) hervorzuheben. Mit dem Standort Graumannplatz 1 blicken wir allerdings sehr positiv in die Zukunft und freuen uns eine neue Bar für Traun geschaffen zu haben. Ebenfalls sollte erwähnt werden, dass bei diesem Blick "Blick in die Zukunft" einiges an ungenützten Potential erkannt wurde und demnächst etwas Neues daraus entstehen wird.Die Wertigkeit des Preises, wird sich noch zeigen. Als Unternehmer ist man immer ehrgeizig und möchte der Beste oder zumindest zu den Besten gehören. Aus diesem Grund finde ich einen Anreiz sein Unternehmen zu präsentieren und den damit entstehenden Innovationen mehr als positiv.

