Büroeröffnung bei Runtastic: „Softwareprojekt“ für das beste Team der Welt abgeschlossen

04.05.2017, 16:34 Uhr

2.200 Quadratmeter in 2.000 Teamstunden: Mit einem Bekenntnis zum Standort Oberösterreich eröffnet Runtastic am 3. Mai das neue Büro in der Plus City.

PASCHING (nik). Die neue Heimat für mittlerweile 160 Mitarbeiter ist auf zwei Ebenen verteilt. „Gscheid, groß, super und geil“, so bezeichnet Florian Gschwandtner, Runtastic-Chef, die neuen Räumlichkeiten: „Um die besten Produtke zu bauen braucht es die besten Mitarbeiter und die passende Umgebung um sich wohlzufühlen. Das Büro haben wir wie ein Softwareprojekt entwickelt.“

Adidas-Vorstand und die hohe Bundespolitik

Zu weiteren Erfolgen ganz einfach rutschen

Platz für Runtastic geschaffen

Persönliche Gründe für Pasching ausschlaggebend

Österreich gleich auf mit dem Silicon Valley

Rückblick zu den Anfängen

Davon überzeugten sich auch eine Vielzahl an Ehrengästen, darunter befanden sich Bundeskanzler Christian Kern (SP) und Außenminister Sebastian Kurz (VP). Auch Adidas-Vorstand Eric Liedtke war als Eigentümervertreter zugegen.Die Leichtigkeit der eigenen Kindheit auch im Beruf nicht verlieren, bei Runtastic möglich. Auf die Mitarbeiter warten unter anderem eine Rutsche vom fünften in den vierten Stock sowie eine Terrasse, um zum Beispiel die Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen. Vom Großraumbüro über das Working Cafe bis zum Stehtisch: Auch der Ort des eigenen Arbeitsplatzes kann vor Ort variabel gewählt werden.Plus-City-Eigentümer Ernst Kirchmayr und Runtastic investierten gut zwei Millionen Euro für die Erweiterung und Modernisierung der Büroräume des Start-Ups. „In den letzten Jahren haben wir andere Büro-Mieter deshalb umgesiedelt beziehungswiese Mietverhältnisse aufgelöst“, betont Kirchmayr.Wieso ein internationales Start-Up ausgerechnet in Pasching bleiben will? „Die persönlichen Gründen waren entscheidend“, so der Runtastic-CEO Gschwandtner: „Es war nie eine große Diskussion, woanders hinzugehen. Unser Produkt ist auf Knopfdruck ohnehin in der ganzen Welt.“Darüber hinaus ist die Qualität der Software-Entwickler in Oberösterreich sehr hoch: „Im Silicon Valley sind die Arbeitskräfte nicht besser. Besser sind dort höchstens manche Einstellungen wie bei der Fehlerkultur“, so Gschwandtner. „Und es funktioniert, Menschen aus aller Welt nach Pasching zu bringen, das haben wir gesehen.“ Runtastic sucht für das internationale Team „mehr denn je Verstärkung, vor allem im technischen Bereich“, sagt Technikchef Christian Kaar. Mittlerweile arbeiten 195 Menschen aus 36 Nationen für Runtastic. Neben Pasching (160 Mitarbeiter; Platz für 230) gibt es Standorte in Wien, Salzburg und San Francisco.2009 wurde Runtastic von Christian Kaar, Florian Gschwandtner, Alfred Luger und Rene Giretzlehner gegründet. 50,1 Prozent des Unternehmens erwarb der Medienkonzern Axel Springer 2013. Die Gründer hielten je zehn Prozent. Investor Hansi Hansmann den Rest. Mit dem Verkauf an Adidas im Jahr 2015 verdienen nicht nur die Firmengründer gut. Das Berliner Medienhaus beziffert seinen Buchgewinn mit „zwischen 80 und 90 Millionen Euro“.Seit Januar 2017 hat die App die 200-Millionen-Download-Marke durchbrochen. "Im zweistelligen Millionenbereich" liegt die Zahl der aktiven Nutzer. "In Summe zählen wir zu den Top 3 der weltweiten Fitness-Apps", betont Runtastic-CEO Florian Gschwandtner.Paschings Bürgermeister Peter Mair zu Runtastic:Einen Einblick in die Welt von Runtastic gibt es hier