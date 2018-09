Damit die Selbständigkeit zur Erfolgsstory wird

09.09.2018, 20:40 Uhr

Gut überlegt muss der Schritt zur Gründung des eigenen Unternehmens sein. „In einem Gründer-Workshop erfahren angehende Jungunternehmer alles Wesentliche, um richtig durchzustarten. Unsere Berater besprechen mit den angehenden Selbständigen rechtliche und betriebswirtschaftliche Fragen und zeigen ihnen die Gründungsschritte in das Unternehmertum“, so Peter Polgar, Leiter des Gründerservices in der WKOÖ.

BEZIRK (red). Im Workshop wird einerseits zu rechtlichen Themen wie Gewerberecht, Rechtsformen, Steuern und soziale Absicherung informiert. Andererseits geht es gezielt um die betriebswirtschaftliche Gründungsvorbereitung. Anmeldungen sind möglich unter 05-90909 oder via veranstaltung@wkooe.at möglich.