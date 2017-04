Die Stadtmarketing Traun GmbH nahm am bundesweiten Praxistag in Wels teil

27.04.2017, 16:12 Uhr

Vertreter aus rund 20 Städten und Regionen in ganz Österreich trafen sich im Rahmen eines Praxistages zum Erfahrungsaustausch in Wels. Schwerpunktthema waren Konzepte gegen Leerflächen in Innenstädten und die Bereitstellung von Expansionsflächen für Unternehmen. Den hierbei eingeschlagenen Weg der Stadt Wels stellten der Welser Wirtschaftsreferent StR. Peter Lehner und Wels Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair vor. Der Obmann der Wirtschaftskammer Wels, Josef Resch, definierte in seinem Impulsreferat die Anforderungen an ein modernes städtisches Wirtschaftsservice.

"Vernetzung enorm wichtig"

Belinda Sageder nahm für das Trauner Stadtmarketing an der Veranstaltung teil. „Die Vernetzung und der Austausch mit anderen Städten sind enorm wichtig, denn die Herausforderungen sind vielerorts vergleichbar. Im Interesse der regionalen Wirtschaft und der Trauner Bevölkerung ist es notwendig, hier die richtigen Maßnahmen zu setzen“, so Sageder.