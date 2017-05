"Digitalisierung ist wohl größte Herausforderung"

11.05.2017, 08:04 Uhr

Welche sind die Hauptaufgaben des Wirtschaftsvereins Galileo?

Baco:

Vorstandsmitglied Uwe Baco spricht unter anderem über die Hauptaufgaben des Vereins und Herausforderugen in der Zukunft.Das Kernziel ist natürlich die Förderung der regionalen Wirtschaft, also der Leondinger Betriebe. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir vor noch gar nicht allzu langer Zeit beschlossen, dass wir das Netzwerken als geeignetes Instrument forcieren wollen. Dazu zählt unter anderem auch das Schaffen einer tragfähigen Plattform, auf der die Betriebe sich und ihre Leistungen einem breiten Publikum präsentieren können. Deshalb wurde die Leondinger Messe zu neuem Leben erweckt.

Welche Herausforderungen stellen sich für die Zukunft?

Mit welcher Strategie könnte man diese bewältigen?

Welche Bedeutung hat Galileo für die lokale Wirtschaft?

Welchen Vorteil bietet für Sie die Mitgliedschaft beim Verein Galileo?

Es ist unübersehbar, dass wirtschaftliches Handeln einem massiven Wandel unterzogen wird. Viele Rezepte, die jahrelang und jahrzehntelang gut funktioniert haben, sind plötzlich wirkungslos. Es gibt neue Formen des Wettbewerbes, wie etwa den Online-Handel für den stationären Handel. Kunden sind durch die Möglichkeiten des Internets oft unglaublich gut informiert. Die Digitalisierung ist also wohl die größte Herausforderung. Dazu kommt, dass die Menschen durch soziale Medien eine völlig neue Form der Kommunikation pflegen, welche sich etwa auch im Schaffen von Fakten oder Eben-doch-nicht-Fakten ausdrückt. Was auf Facebook steht, wird oftmals unreflektiert als wahr hingenommen.Regionalität ist so eine Strategie. Die lokalen Kunden gut kennen, für sie da sein, bei Festen treffen, damit ein persönlicher Kontakt vorhanden ist. Ein solcher hat in der heutigen technisierten Welt oftmals einen besonderen Wert. Durch das Netzwerken können kleine, regionale Betriebe gemeinsam aus Sicht der Konsumenten eine größere Größe erreichen, dank derer sie als für Leistungen geeignet erscheinen, für die sie alleine ganz bestimmt als zu klein erachtet worden wären. Netzwerken bedeutet auch gegenseitiges Empfehlen – wiederum eine persönliche Komponente mit besonderer Kraft. Wenn mir mein Fleischer, dem ich bereits jahrelang vertraue, einen Installateur empfiehlt, dann werde ich mich an diesen mit einem bedeutenden Vertrauensvorschuss wenden.Wir sehen uns als wichtige Plattform, um die lokalen Unternehmen immer wieder zusammen zu bringen. Der regelmäßige Austausch bewirkt, laufend neue Impulse und Anregungen zu erhalten. Damit die Kraft der Betriebe mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Damit sie sichtbar werden, besser wahrgenommen werden und sich zum Beispiel auch über soziale Medien und die Kommunikation in diesen wagen, stellen wir Know-how zur Verfügung.Zum einen bietet sie den Mitgliedern eine gute Möglichkeit zur Vernetzung und schafft zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten. Zum anderen profitieren alle an einem Know-how-Gewinn und bekommen eine große Präsentationsbühne für ihr Unternehmen.