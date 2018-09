16.09.2018, 17:25 Uhr

Erfolgreich digitalisieren – Sprechtag in der Wirtschaftskammer

Vier-Augen-Gespräche zu Digitalisierungsfragen am 20. September



Für den betrieblichen Erfolg ist die richtige Nutzung digitaler Instrumente mittlerweile unverzichtbar. Gelingt dies, sind höhere Treffsicherheit, Schnelligkeit und letztendlich Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit die Folge.



Digitalisierung stellt keinen Selbstzweck dar, sondern muss der unternehmerischen Logik folgen und Kosten senken oder zur Umsatzsteigerung beitragen. Dies erfordert interne und externe Daten zu vernetzen, Abläufe zu beschleunigen oder ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen und diese auch zu nutzen.



Wie das funktioniert und worauf man dabei zu achten hat, erfahren Interessenten beim Sprechtag „Digitalisierung“, der am Donnerstag, 20. September, von 9 bis 16 Uhr in der WKO Oberösterreich in Linz stattfindet.



Bei diesem Sprechtag besteht die Möglichkeit zu jeweils 50-minütigen, kostenlosen Beratungsgesprächen mit kompetenten Experten.



Anmeldungen sind unter T 05-90909-3548 möglich.

