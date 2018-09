Gastronomie: „Image ist das Problem“

23.09.2018, 14:31 Uhr

Karl Steininger, Leiter des AMS Traun, zum Thema „Fachkräfte gesucht“ in der heimischen Gastronomie.

Wie entwickeln sich die Zahlen der offenen Stellen in der Gastronomie derzeit? Karl Steininger:

Wie sieht es mit den offenen Lehrstellen aus?

Denken Sie, dass in Zukunft Maßnahmen gesetzt werden müssen, damit die Gastronomie als Branche wieder attraktiver wird?

Derzeit haben wir von Gastronomiebetrieben in Linz Land 104 offene Personal-Suchaufträge, die wir uns zu besetzen bemühen. Grob gesagt werden 43 Menschen für die Bedienung und 61 in der Küche gesucht, 37 als Köchinnen und Köche, beziehungsweise 24 als Küchengehilfinnen beziehungsweise Abwäscher.In Linz Land gibt es zur Zeit fünf Angebote Restaurantfachfrau oder –fachmann zu werden, drei offene Lehrstellen für angehende Köchinnen und Köche und drei Angebote den Beruf Gastronomiefachfrau oder –fachmann zu erlernenWorauf ist der Fachkräftemangel in der Gastronomie zurückzuführen?Die Gastronomie hat ein Imageproblem bedingt durch unattraktive Arbeitszeiten, niedrige (Grund)Entlohnung ohne Trinkgelder, und dass ab und an der Umgangston hinter den – für Gäste nicht wahrnehmbaren Kulissen – rauher ist, als notwendig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man der Ausübung von Tätigkeiten, die man als Gast gerne in Anspruch nimmt – möglichst in hoher Qualität und gleichzeitig preisgünstig – keinen adäquaten Wert beimisst.Ja. Das kann aber nur durch die Gastronomie selbst erfolgen. Betriebe, die sich etwas einfallen lassen, in puncto Zeit oder Entlohnung und mit Ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe umgehen, haben weniger Probleme als andere.