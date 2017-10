Haka Küche: Zentrale Lage zeichnet Wirtschaftsstandort aus

11.10.2017, 22:12 Uhr

Kurzbeschreibung des Unternehmens:

Was zeichnet den Wirtschaftsstandort Traun aus?

Welchen Herausforderungen muss sich das Unternehmen in den kommenden Jahren stellen?

Wie sehen Sie als Unternehmer die Vergabe eines Wirtschaftspreis (Wertigkeit)?

HAKA Küche ist ein von Eigentümer Gerhard Hackl in dritter Generation geführtes Familienunternehmen mit Firmensitz und Produktionsstätte in Traun. Im Jahr 1930 von Karl Hackl als kleine Tischlerei gegründet, beschäftigt HAKA heute rund 130 Mitarbeiter. HAKAtischlert Küchen und Wohnmöbel nach Maß in 9 Tagen, produziert wird ausschließlich in Oberösterreich (Traun). Im Schauraum Traun gibt es auf 2500 Quadratmetern neben Küche und Essbereich, auch gesamte Wohnkonzepte zu bestaunen.Der Standort Traun bringt einige wesentliche Vorteile mit sich. Zum einen ist Traun sehr zentral gelegen, zum anderen überzeugt die Stadt mit ihrer guten Infrastruktur – nicht zuletzt auch durch die neu errichtete Straßenbahnverbindung.Um am Markt zu bestehen, muss sich das Unternehmen stets weiterentwickeln. Egal ob Technik, Design oder Personalweiterentwicklung – das Ziel ist es immer, einen Schritt voraus zu sein. Das Unternehmen muss sich den Herausforderungen stellen, am Möbelmarkteinzigartig zu bleiben und sich in weiterer Folge auf einen Generationswechselvorbereiten.Für einen solchen Preis einreichen zu dürfen ist immer wieder eine Ehre, da es eine tolle Anerkennung für die harte Arbeit ist, die die Mitarbeiter des Unternehmens täglich leisten.

