Junge Wirtschaft lud Wolfgang Fasching ein

23.09.2018, 22:15 Uhr

Der bekannte Extremsportler und Motivationsexperte Wolfgang Fasching zog die Gäste der Jungen Wirtschaft Linz-Stadt, Urfahr-Umgebung und Linz-Land in ihrem Bann.

BEZIRK (red). Authentisch und mit viel Humor berichtete Wolfgang Fasching in der WKOÖ den interessierten Jungunternehmern über seine persönlichen Erfahrungen während des Race across America oder beim Besteigen der Seven Summits.Sein Fazit: Erlebe dein Leben und versuche nicht nur zu überleben. Denn je positiver und klarer die Gedanken sind, umso angenehmer und erfolgreicher verläuft das Dasein.