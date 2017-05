04.05.2017, 13:49 Uhr

BEZIRK (red). Die Marke Demeter steht für höchste Qualität. Demeter-Lebensmittel sind mehr denn je anerkannt und gefragt.

Aber: Was sind die Unterschiede zwischen organisch-biologisch und biodynamisch? Am 6. Mai kann man sich bei den Demeter Höfen im Bezirk einen Überblick verschaffen. So auch am Hof der Familie Ehmeier in Oftering – von 18 bis 23 Uhr. Weitere, ausführliche Informationen gibt hier es unter langenacht.demeter.at