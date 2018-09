Premiere in Oberösterreich: Hollywood Megaplex eröffnet zweites 4DX Kino

12.09.2018, 16:37 Uhr

Blockbuster hautnah und mit allen Sinnen erleben: Das ist für heimische Kinofans in Oberösterreich ab November 2018 in der PlusCity in Pasching möglich.

Spürbar: Vom Schnee bis zur gewaltigen Explosion

„4D-Kinotechnologie hat unsere Erwartungen übertroffen“

PASCHING (red). 140 Sitzplätze wird der 4DX-Kinosaal im Hollywood Megaplex bieten. Dieses sind mit speziellen Kinostühlen und besten High-Tech-Geräten ausgestattet. So verfügen die 4DX-Kinostühle über einen Servomotor, der präzise Bewegungen, passend zur Handlung auf der Leinwand, nachahmt und die Besucher durch Heben, Kippen, Neigen, Rütteln oder Vibrieren direkt in das Filmgeschehen einbindet.Zusätzlich erlauben spezielle Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Schnee, Nebel, Rauch, Blitze und sogar heiße Luft realistische Action-Atmosphäre. So werden alle Sinne angesprochen, wenn gewaltige Explosionen, bedrohliche Stürme, aufkommende Nebelschwaden oder sanfte Sommerbrisen hautnah zu spüren sind. Für ruhigere Momente steigt der Duft von Rosen oder frischem Kaffee in die Nase der Besucher.1,3 Millionen Euro investiert der Kinobetreiber am Standort Pasching in der PlusCity . Erst vor zwei Jahren wurde das Kino am neuen Standort in der PlusCity in Pasching eröffnet, doch es wird weiter laufend investiert. Auch gastronomisch gibt es seither im Multiplex Kino neben den drei Bars eine Neuheit: Eine Starbucks On-The-Go Lounge im Kinofoyer bietet eine große Auswahl an Starbucks Getränken und lädt zum Verweilen ein.

Geschäftsführer Mario Hueber ist begeistert: „Der Erfolg dieser weltweit führenden 4D-Kinotechnologie hat unsere Erwartungen übertroffen und gibt uns Recht, dass die Investition in diesem neuen Bereich die richtige Entscheidung war. Es ist ein komplett neues Kinoerlebnis für alle Blockbuster und wir freuen uns, dieses Kinosystem in Kürze auch in Oberösterreich anzubieten.“