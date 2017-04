Pucking: 1. Bauernmarkt erhielt großen Zuspruch

23.04.2017, 16:31 Uhr

PUCKING (red). Der 1. Bauernmarkt in Pucking war ein großer Erfolg. Viele Besucher kamen und genossen die Atmosphäre am „Marktplatz“.

Kauf- und Besucherfrequenz ist ausschlaggebend

Die Selbstvermarkter gaben ihr Bestes und boten eine breite Produktpalette bäuerlicher Erzeugnisse an.„Alle Stände waren gegen Ende der Veranstaltung ausverkauft Zudem kamen die Marktbesucher offensichtlich gerne ins persönliche Gespräch, was zur heutigen Zeit durch Facebook, WhatsApp, Sms, leider oft zu kurz kommt. Dass unser Bauernmarkt auch weiterhin erfolgreich bleibt, wird von der Kauf- und Besucherfrequenz abhängen. Am ausgewählten Angebot wird es bestimmt nicht scheitern.“, betont Vizebürgemeister Franz Almesberg.

Nächster Termin steht schon fest

Der Bauernmarkt in Pucking findet von April bis November jeweils am 2. Samstag im Monat von 8-12 Uhr am Ortsplatz in Pucking statt. Die Veranstalter freuen sich bereits auf den 13. Mai 2017.