Strahlender Sieger aus Linz-Land beim Jungunternehmerpreis 2017

12.05.2017, 09:03 Uhr

„It’s up to you!“ Unter diesem Motto hat die Junge Wirtschaft neun junge erfolgreiche Gründer bzw. Übernehmer mit dem OÖ. Jungunternehmerpreis ausgezeichnet.

ST. MARIEN (red). Dabei ging der 1. Platz in der Kategorie „Platzhirsche“ an bage plastics GmbH aus St. Marien. Mit seinem Unternehmen bage plastics, das sich auf das Recycling von Kunststoffen aus alten, ausgedienten Kühlschränken spezialisiert hat, liefert Geschäftsführer und Gründer Philipp Baum seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und hat sich somit den ersten Platz in der Kategorie „Platzhirsche“ verdient.

Das Unternehmen erzeugt hochwertige Kunststoffregranulate und Compounds aus Polystyrol, ABS und Polypropylen und zählt mittlerweile zu den größten Kühlschrank-Recycling-Unternehmen Europas. „Wie unser Slogan ‚Recycling ist Handeln im Auftrag der Umwelt‘ verdeutlicht, legen wir viel Wert darauf, wertvolle Ressourcen im Materialkreislauf einzusparen und wiederzuverwerten“, erklärt Baum.