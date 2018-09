Traun zeichnet die Besten aus

20.09.2018, 08:02 Uhr

Stadt Traun und BezirksRundschau vergeben den Wirtschaftspreis Truna

Gelungene Premiere gefeiert

Zur Sache:

TRAUN (red). In wenigen Wochen, am 25. Oktober, geht in der Spinnerei Traun die zweite Truna-Gala über die Bühne, wo die Truna in vier Kategorien vergeben wird: Start-up und Kleinunternehmen, Mittelständische Unternehmen, Leitbetriebe sowie ein Ehrenpreis. Auf der Online-Plattform www.truna.online wurden bis zum Ende der Einreichfrist am 31. August dreiundzwanzig Trauner Unternehmen nominiert. Die Fachjury tagt Ende September und übermittelt ihre Bewertung anschließend dem Trauner Wirtschaftsausschuss. Dieser beschließt sodann die Gewinner.Mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Blaulichtorganisationen waren bei der ersten Truna-Gala im Oktober 2017 vor Ort in der neuen Spinnerei. Bürgermeister Rudolf Scharinger und Wirtschaftsstadtrat Christian Engertsberger freuten sich besonders über die gelungene Premiere, waren es doch sie, die gemeinsam mit dem Stadtmarketing Traun die Truna initiierten. Die Truna in der Kategorie „Start-up und Kleinunternehmen – bis 5 Mitarbeiter“ ging 2017 an das Schuhhaus Erwin Iraneck, das in dritter Generation als Fachgeschäft in Traun etabliert ist. Bei den „Mittelständischen Unternehmen – bis 50 Mitarbeiter“ wurde voriges Jahr der Malereibetrieb Niederleitner GmbH ausgezeichnet. Darüber hinaus entschied die Internorm International GmbH die Kategorie „Leitbetriebe – ab 50 Mitarbeiter“ für sich. Der Ehrenpreis ging voriges Jahr an die Dr. Franz Feurstein GmbH.– Wirtschaftspreis der Stadt Traun“: Natürlichen oder juristischen Personen und Personalvereinigungen jeglicher Art Dank und Anerkennung für ihre Leistungen auszusprechen.

- Start-up & Kleinunternehmen (bis 5 Mitarbeiter)- Mittelständische Betriebe(bis 50 Mitarbeiter)- Leitbetriebe (über 50 Mitarb.)- Ehrenpreis– weitere Infos zum Truna-Wirtschaftspreis der Stadt Traun.