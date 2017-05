Trauner für beste Master-Arbeit ausgezeichnet

11.05.2017, 08:52 Uhr

Die FH Oberösterreich verlieh Jürgen Vogel (31) aus Traun den Teufelberger Master-Thesis-Award für seine „Digital Business Management“ Abschlussarbeit.

TRAUN (red). Günter Rübig, Geschäftsführer der RÜBIG Gruppe wurde für seinen unermüdlichen Einsatz für den Auf- und Ausbau der FH-Studiengänge mit der höchsten Auszeichnung – dem Ehrenring - gewürdigt. Sechs Lehrenden der FH OÖ wurde der ProfessorInnentitel verliehen.

Digital unterstütze Rehabilitation

Einstimmig gewählt

Jürgen Vogel beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit digital unterstützter Rehabilitation, untersuchte in einer komplexen Studie wie sich digitales Tracking von Freizeitaktivitäten bei Herz-/Kreislaufpatienten während der Rehabilitation auswirkt. „Mich beeindruckt immer wieder die Qualität der Abschlussarbeiten, die für den Preis eingereicht werden. Wie schon in den Jahren zuvor greift auch der diesjährige Gewinner mit seiner Abschlussarbeit ein wichtiges Thema auf, das uns alle betrifft“, so Mag. Florian Teufelberger, Vorstand der Teufelberger Holding AG, die den Master-Thesis-Award mittlerweile seit drei Jahren sponsert.Die Abschlussarbeit von Vogel, Master-Absolvent „Digital Business Management“ an der FH OÖ Fakultät Steyr, wurde von der Jury einstimmig zur besten des Jahres gewählt. Auch den Chimney-Award hat der 31-Jährige bereits für die Arbeit erhalten. Die beeindruckenden Ergebnisse der Studie von Vogel werden demnächst in einem renommierten Fachjournal veröffentlicht. Gemeinsam mit Studiengangsleiter . Andreas Auinger und Professor René Riedl arbeitet Vogel an diesem Journal-Beitrag.