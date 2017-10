Wirtschaftskammer Linz-Land lädt am 3. Oktober zu Workshops ein

BEZIRK (nikl). „Sicherheit ist nicht nur ein wichtiges Thema für Unternehmen, sondern auch ein bedeutender Standortfaktor.

Einbruch bis Cyber-Crime am Plan

Herbert Wagner als Keynote-Speaker

Daher legt die Wirtschaftskammer Linz-Land auch heuer einen Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit und Kriminalprävention“, betont Manfred Benischko, Obmann der Wirtschaftskammer Linz-Land.Im Zuge dieses Schwerpunkts erhalten Unternehmer am 3. Oktober 2017 – ab 17.30 Uhr in der Wirtschaftskammer Oberösterreich am Hessenplatz – im Rahmen der Veranstaltung „Sicherheit für Unternehmen“ wertvolle Informationen zum Thema Sicherheit – vom Einbruch bis zum Cyber-Crime.Ab 19 Uhr wird Keynote-Speaker Herbert Wagner bei der Veranstaltung referieren. Als Sicherheitsberater sorgt Wagner bei den größten Veranstaltungen Österreichs, wie dem Donauinselfest, für Sicherheit. Weitere Infos unter: wko.at/service/ooe/bezirksstellen/linz-land