Neue Plattform für seriöse Schlüsseldienste

13.09.2018, 15:45 Uhr

„Der Schaden für die Betrugsopfer von Schlüsseldiensten übersteigt in machen Fällen sogar 1.000 Euro deutlich. Opfer dieser Machenschaften sind aber nicht nur die Kunden, sondern auch alle seriösen Aufsperrdienste“, betont Georg Maringer, Inhaber zweier Schlüsseldienste und Mitglied der Landesinnung der Metalltechniker der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Sie stehen völlig zu Unrecht im Generalverdacht, die Not ihrer Kunden schamlos auszunutzen.“ Mit der neuen Plattform will die Wirtschaftskammer Kunden und seriöse Anbieter schnell und einfach zusammenbringen. Abhängig von Einsatzzeit und Einsatzort stellen die Mitarbeiter der Gütesiegel-Aufsperrdienste eine Pauschale von 95 Euro bis maximal 250 Euro in Rechnung. Die Mitarbeiter dieser Firmen haben einen Lichtbildausweis, den man sich vor Beginn des Einsatzes zeigen lassen sollte. Mehr Infos unter: meinaufsperrdienst.at