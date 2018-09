Sicherheits-Tipps für Zuhause

17.09.2018, 12:14 Uhr

Mit ein paar einfachen Verhaltensregeln kann man das Risiko von Einbrüchen reduzieren.

LINZ (cdi). "Das wichtigste ist, dass man gegenseitig aufeinander schaut", sagt Peter Albert Haberlik, Sicherheits-Experte und Gründer von Asave Security Service. Wenn es um Sicherheit in den eigenen vier Wänden geht, werde einem meist sehr viel technisches aufgeschwatzt. Nicht zu unterschätzen sei aber eben diese "informelle Kontrolle" im Wohnverband, also der Nachbarn und der Hausgemeinschaft. Trotzdem kann Technik die Sicherheit erhöhen. Eine Sicherheitstüre etwa empfiehlt sich immer, zumindest ein Vorhangschloss oder einen Spion, damit man sieht, wer vor der Türe steht. Grundsätzlich solle man ohnehin niemandem die Türe öffnen, bei dem nicht sicher ist, um wen es sich handelt. In diesen Fällen ist es besser die Gegensprechanlage zu benutzen,. Auch Kameras werden immer beliebter, einfache Modelle gibt es schon ab 200 Euro. Ist man nicht zu Hause, sollte man alle Anzeichen vermeiden, dass die Wohnung gerade unbewohnt ist. Postberge vor der Tür zeigen deutlich, dass niemand zu Hause ist. Man sollte deshalb entweder die Nachbarn ersuchen, die Post einzusammeln oder bei der Post veranlassen, dass sie in einem eigenen Postfach gesammelt werden. Jalousien sollten nicht heruntergelassen sein. Wer auch hier auf Technik setzen will, kann zu Hause eine Anwesenheitssimulation installieren. Diese schaltet zum Beispiel ab und zu das Licht oder auch den Fernseher an. Früher haben viele dieser Aufgaben die Hausmeister übernommen. Als diese in den 1990er Jahren teilweise aufgegeben wurden, sei dadurch auch eine Ordnungsfunktion verloren gegangen. Darum kommen die Hausmeister jetzt auch wieder schrittweise zurück, so Haberlik.