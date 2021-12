Linz abseits von Touristenpfaden und Klischees einiges zu bieten. Ein neues Buch zeigt und beschreibt 55 der merkwürdigsten Orte der Stadt.

LINZ. Eine Höhle mit tausend Augen, einen schwarzen Elefanten oder eine 200 Jahre alte französische Kanonenkugel – in Linz gibt es auch abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten einiges zu entdecken. Bei seinen ausgedehnten täglichen Stadtspaziergängen hat der Linzer Wilhelm Holzleitner unzählige vermeintliche "Second Places" aufgespürt. Die 55 merkwürdigsten von ihnen hat er nun in Buchform herausgebracht.

Ein "Leiseführer"

"Linz – 55 merk-würdige Orte" ist laut dem Autor kein Reise-, sondern ein "Leiseführer" für Urbanisten, Neugierige, Besucher und für alle Linzer, die ihre Stadt neu und mit anderen Augen erleben wollen. Mit Geschichten, starken Bildern und Hintergründen. "Machen Sie ‚Kopf-Urlaub‘ in der eigenen Stadt und entdecken Sie Linz neu! Jeder dieser 55 Orte ist alleine einen Besuch wert. Linz kann so viel mehr", so Holzleitner.

„LINZ – 55 merk-würdige Orte“ kann ab sofort um 23,90 Euro unter holzleitner@wilsonholz.at bestellt werden.