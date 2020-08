Nach der Corona-bedingten Schließung im März stehen die Türen der Volkshochschule Linz jetzt wieder offen. Im neuen Programm für 2020/21 sind unter anderem Sprachkurse, Kochkurse, aber auch Vorträge zu politischen Themen enthalten.

LINZ. Die Volkshochschule Linz hat sich jetzt auf den Herbst vorbereitet. Unter Einhaltung der Sicherheitsregeln, Hygienemaßnahmen und in kleinen Lerngruppen werden Kursangebote aus den verschiedensten Bereichen angeboten. Das berichtet jetzt die Stadt Linz. Auf dem Programm stehen die Bereiche "Gesellschaft und Politik", "Grundbildung, Qualifizierung und Lernen", "Sprachen und Beratung", "Gesundheit, Ernährung und Sport", "Natur und Technik", "Kultur und Kreativität", "Berufsreifeprüfung und Lehre mit Matura", "Junger Wissensturm" und "Highlights der VHS Linz". Möglich sind beispielsweise EDV-Kurse, eine Schreibwerkstatt oder philosophische Gespräche. Darüber hinaus sind Vortragsreihen zu brisanten Themen geplant. Auch die Zweigstellen in den einzelnen Stadtteilen haben Programmpunkte für Besucher entwickelt.

Das neue VHS-Programm liegt im Alten und Neuen Rathaus sowie im Wissensturm und in allen Zweigstellen der Stadtbibliothek auf.

Zum Kursprogramm der Volkshochschule