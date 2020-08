Das neue Kursprogramm des Bildungs- und Begegnungszentrums Haus der Frau 2020/21 ist jetzt erschienen. Angeboten werden unter anderem eine Stadtführung zu Klimaschutz in Linz und eine Fahrt zu einem Biobauernhof.

LINZ. Das neue Kursprogramm des Bildungs- und Begegnungszentrums Haus der Frau 2020/21 wurde bereits mit der Post verschickt und ist nun auch auf der Webseite verfügbar.

„Dieses Kursprogramm ist in einer Zeit entstanden, in der eine große Unsicherheit unseren Alltag begleitet hat. Trotzdem haben wir es geschafft, unsere Ideen und Pläne für das Programm umzusetzen. Da wir ab Mitte März 2020 viele unsere Kurse absagen mussten, haben wir uns entschieden, einige davon auch in das neue Programm zu übernehmen“, schildert die Leiterin des Hauses Eva-Maria Kienast.

Bewegung und Verantwortung sind die neuen Schwerpunkte

Als Schwerpunkte wurden in diesem Jahr die Bereiche Bewegung und Verantwortung gewählt. So werden etwa eine Fahrt zu einem Biobauernhof, eine Exkursion zum Gedenkort Schloss Hartheim oder eine Kunstfahrt in das Salzkammergut angeboten. Neu ist das "Stadtpilgern", bei dem gezeigt wird, wie Klimaschutz in Linz umgesetzt und gelebt wird.

Das Thema "Verantwortung" setzt sich aus den Teilbereichen Eigenverantwortung, soziale Verantwortung und Verantwortung für die nächste Generation zusammen. So wurde die renommierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb zu einem Vortrag mit dem Titel "Klimawandel, Klimakrise oder Klimakatastrophe? Leben in Zeiten des Umbruchs" eingeladen.

Derzeit hofft das Team vom Haus der Frau, dass die geplanten Veranstaltungen auch umgesetzt werden können.

„Die letzten Wochen und Monate haben uns sehr deutlich gezeigt, wie vielen Menschen das Haus der Frau am Herzen liegt. Wir freuen uns schon sehr, wenn wir unsere Besucherinnen und Besucher endlich wieder persönlich begrüßen können. Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher steht dabei immer im Vordergrund“, meint die Leiterin abschließend.

Bei den Veranstaltungen werden die Vorgaben des Bundesministeriums hinsichtlich der Hygienevorschriften umgesetzt.