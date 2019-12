Wohin mit Kindern am 1. Jänner?

Sondervorstellung am 1.1.2020 um 15:00 Uhr "Gretel will nicht in den Kindergarten"

Kartenreservierungen unter office@muts.at oder 0650/3477771

Für die ganze Familie gibt es jeden zweiten Sonntag ein Kasperltheater. Kasperl, Seppl und viele Freunde kann man bei den MUTS in Asten treffen. Das junge, engagierte MUTS-Team bietet in familiärer Atmosphäre ein interaktives Kasperltheater. Die lustigen Kasperlstücke gehen immer gut aus, auch wenn die Hexe immer wieder versucht den Kasperl und seine Freunde zu verzaubern. Doch mit Hilfe der Kinder kann der Kasperl all seine Probleme rasch lösen. Als kleines Dankeschön dafür dürfen die Kinder am Ende noch ein Foto mit dem Kasperl machen und bekommen, wenn gewünscht sogar Geburtstagsgrüße vom Kasperl nach Hause geschickt. Die Stücke eignen sich für Kinder ab circa 3 Jahren und darunter bis etwa 99 Jahren und darüber.

Kommende Termine

Die nächsten Vorstellungen sind sonntags ab 12. Jänner immer 14-tägig jeweils um 15 Uhr. Das Kasperltheater findet bei MUTS in der Einsiedlstraße 27, 4481 Asten statt.