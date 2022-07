Am 3. und 4. September findet der Bergsommer am Hochficht statt - ein Gipfeltreffen für Genießer, Familien, Wanderfreunde & Kulinarik-Liebhaber.



In diesem Jahr werden sich zu dem traditionellen Angebot wie Gipfelbar, Schnupper-Bogenschießen und dem Gipfel-Genuss-Weg, sich viele neue Attraktionen, wie die Frühstücksgondel, der Family-Wanderweg für Kinderwägen, Einsatzvorführung der Bergrettung, eine Gipfelmesse und vieles mehr gesellen.

Auch musikalische Highlights gibt es - am Berg bringen die Life Radio Moderatoren die Hits mit! Beim Frühschoppen am Sonntag, 4.9. sorgt die Musikkapelle Niederwaldkirchen für Stimmung.

Familienausflug zum Bergsommer am Hochficht inkl. Übernachtung im AIGO welcome family 4*s Hotel gewinnen

Einzigartige Frühstückslocation

Genüsslich frühstücken, dabei über den Bäumen schweben und eine grandiose Aussicht genießen? Am Samstag, 3.9. gibt es beim Bergsommer am Hochficht erstmalig ein Frühstück in der Gondel.

Den Böhmerwald erleben

Zahlreiche Wanderwege durchkämmen das Gebiet rund um den Hochficht. Gemütliche Wanderer können den Gipfel-Genuss-Weg von der Bergstation am Reischlberg bequem nach Unten wandern und dabei die Schmankerl der Hütten genießen.

Wer mehr über den Böhmerwald erfahren möchte ist bei den Waldführungen genau richtig. Die Guides der Böhmerwaldschule bieten kostenlose, geführte Grenzwanderungen zwischen dem Nationalpark Šumava und den Natura 2000 Europaschutzgebieten in Österreich und Tschechien an.

Wandern mit Kinderwagen? Auch das ist beim Bergsommer möglich. Vom Reischlberg bis zum Hochficht erstreckt sich der 1,8 km lange Family-Wanderweg. Für Kinderwägen geeignet und mit kleinen Inszenierungen für die Kids.

Spiel & Spaß

Neben der Hüpfburg am Reischlberg werden zahlreiche Stationen mit Spaßfaktor angeboten. Riesendartscheibe, Bastel- und Malecke, Airbrush-Tattoo & Entenfischen, AIGOLINO-Parcour - bei dem abwechslungsreichen Programm ist für Groß und Klein garantiert das richtige dabei.

Exklusiver Sommerbetrieb

Natürlich ist beim Bergsommer auch die Reischlbergbahn in Betrieb. Der Sonderbetrieb findet täglich von 09:00 bis 16:30 Uhr statt.

Ticketpreise:

Erwachsen:

€ 15,- Berg- & Talfahrt

€ 30,- Tageskarte

Jugend:

€ 10,- Berg- & Talfahrt

 € 20,- Tageskarte

Kind:

€ 5,- Berg- & Talfahrt

 € 10,- Tageskarte

Erwachsen: JG 2003 und älter | Jugend: 2004-2007 | Kinder: 2008 – 2016 Kinderwagentransport inbegriffen

TIPP: Saionkartenvorverkauf

Nutze das Event und sichere dir die Saisonkarte zum Vorteilspreis und erhalte außerdem eine

Berg- & Talfahrt für das Event GRATIS dazu!

Die Highlights im Überblick

Die Besucher und Bergfreunde erwartet ein umfangreiches Eventprogramm

Am Berg:

Gipfelbar der Brauerei Schlägl

Gondel-Frühstück / Samstag

Gipfelmesse am Stingelfelsen

Family-Wanderweg (geeignet für Kinderwägen)

Bergrettungs-Show

Schnupper-Bogenschießen

Waldführung mit Guides der Böhmerwaldschule

Berg-Yoga

Hüpfburg am Berg

AIGOLINO-Parkour mit Glücksrad (Kinderprogramm / nur Samstag)

Life Radio Station

BezirksRundSchau Kinderecke

Im Tal (Skiarena):

Riesenwuzzler-Turnier für Vereine, Samstag

Bike-Technik-Training von Intersport Pötscher

Frühschoppen am Sonntag mit der Musikkapelle Niederwaldkirchen

Frühstück in der Skiarena

Skigebiet Hochficht

Hochficht 1, 4163 Klaffer am Hochficht

Telefon+43 7288 6505

E-Mail: info@hochficht.at

Web: www.hochficht.at

Mit der BezirksRundSchau zum Bergsommer am Hochficht

Genieße von 2.-4. September 2022 mit deiner ganzen Familie eine unvergessliche Auszeit im AIGO welcome family 4*s Hotel im Mühlviertel.

Das vielfältige Outdoor- und Indoorangebot im AIGO welcome family 4* Hotel garantiert abwechslungsreiche Abenteuer für Groß und Klein zu jeder Jahreszeit und jeder Wetterlage. Aber auch für reichlich Erholung und Entspannung wird im 2.500m² großen Wellness- & SPA Bereich mit 6 verschiedenen Pools und einer einzigartigen Saunalandschaft gesorgt.

Gewinnpackage: 2 Nächte (02.-04. September 2022) für 2 Erwachsene & 2 Kinder inkl. All-In light Verpflegung in einer der verfügbaren Zimmerkategorien.

