Ab Samstag, 15. August 2020, sind im Linzer Stadtgebiet akustisch interessante Schallquellen und Orte markiert. Darüber hinaus werden in verschiedenen Stadtteilen Klangspaziergänge angeboten. Beides ist ein Vorgeschmack auf die Liner Klangwolke am 12. September.

LINZ. Von 15. August bis 12. September 2020 werden im Linzer Stadtgebiet akustisch interessante Schallquellen und Orte visuell markiert. So soll Hörbares sichtbar gemacht und auf die Klangwolke am 12. September vorbereitet werden.

Darüber hinaus stehen Klangspaziergänge auf dem Programm. Der erste beginnt am Samstag, 15. August um 11 Uhr auf dem Hauptplatz. Er wird auf 1,4 Kilometer die Selbsterfahrung im Raum während des Gehens, etwa in Bezug auf Architektur, untersuchen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung per E-Mail gebeten.

Ars Electronica Festival ist diesmal auf der JKU

Die Linzer Klangwolke ist Teil des Ars Electronica Festivals. Dieses findet in diesem Jahr von 9 bis 13. September auf dem Campus der Johannes Kepler Universität statt.

"Sowohl das Ars Electronica Festival als auch die Klangwolke sind wichtige Botschafter der Stadt Linz und begeistern jedes Jahr tausende Menschen. Umso mehr freut es mich, dass heuer nicht trotz, sondern vor allem wegen der Corona-Krise ein so umfassendes und ganz besonderes Festival-Programm über die Linzer Grenzen hinaus entstanden ist", meint der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Die Vielfalt des kreativen Schaffens ermögliche es, Linz als internationalen Kulturstandort zu positionieren, ergänzt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Zur Anmeldung für einen Klangspaziergang