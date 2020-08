Drückt in der Stadt die Hitze

Geh' zur Donau, brauchst nicht schwitzen

Liegst in Schatten der Bäume

Schau auf der Wellen Schäume

Kannst auch platschen in den Fluten

Wird dir frisch, lässt sich's vermuten

Nutz den Tag bis er zu End'

Dann nicht mehr die Sonn' vom Himmel brennt