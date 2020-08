Nach der Corona-bedingten Pause traten die Impropheten jetzt im Kulturzentrum Hof auf. Dabei wurden an einem Abend zwei Shows im Innenhof aufgeführt. Die nächsten Auftritte sind im Posthof, in der Tribüne und erneut im Kulturzentrum Hof geplant.

LINZ. Im August bespielte die Linzer Improvisationstheatergruppe Die Impropheten jetzt den Kulturzentrum Hof. Die Mitglieder freuten sich laut eigener Aussage "nach schwersten Entzugserscheinungen mächtig auf das Sommerfestival". Bei den beiden Abendshows wurden die Sitzplätze auf Abstand platziert. Die Besucher der ausverkauften Auftritte bekamen unterschiedliche Geschichten, Charaktere und Einfälle geboten.

Die nächsten Gelegenheiten, die Theatergruppe zu erleben, sind am 6. Oktober um 20 Uhr im Posthof unter dem Titel "Ewig unwiderstehlich" und am 11. Dezember um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Hof. Hier lautet das Motto "Offen. Herzig".

Die Impropheten bieten Theaterinteressierten auch eine Improschule an. Die nächste beginnt am 28. September.

Zur Webseite der Impropheten