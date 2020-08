Bis Jahresende 2020 können vorerst keine persönlichen Treffen der Selbsthilfegruppen im Ordensklinikum Linz abgehalten werden. Die Selbsthilfe Online-Angebote für Krebspatienten werden daher jetzt ausgeweitet.

LINZ. Aufgrund der Corona-bedingten Sicherheitsbestimmungen im Gesundheitsbereich können derzeit keine persönlichen Treffen der Selbsthilfegruppen im Ordensklinikum Linz stattfinden. Die Mitarbeiter bieten Krebspatienten und ihren Angehörigen jedoch seit Juni 2020 alternative Formate an, bei denen sie Informationen erhalten und sich austauschen können. Darunter sind virtuelle Treffen der Selbsthilfegruppen, aber auch diverse Online-Vorträge.

„Das Erfolgsrezept gelungener Selbsthilfe liegt darin, Fach- mit Erfahrungswissen zu kombinieren und dieses mit anderen Menschen zu teilen. Dabei unterstützt das Ordensklinikum Linz stets aktiv - in der Corona-Zeit vermehrt online. Die Rückmeldungen der Patientinnen und Patienten, die bei den kostenlosen Online-Vorträgen teilgenommen haben, waren sehr positiv. Dieses Feedback bestärkt uns, gemeinsam mit den Selbsthilfegruppen, weitere Online-Angebote zu organisieren", führt Anna Hochgerner, Selbsthilfebeauftragte des Ordensklinikum Linz aus.

Die Programmgestaltung orientiert sich an den Bedürfnissen der Patienten. Referiert wird sowohl von Ärzten als auch von Pflegeexperten des Ordensklinikum Linz.

Vorträge können auch nachgehört werden

Einer der nächsten Programmpunkte wird ein Online-Vortrag über die verschiedenen Therapieformen des schwarzen Hautkrebses von Helmut Kehrer am 1. September 2020 sein. Dafür ist keine Anmeldung nötig. Am Mittwoch, 9. September 2020, um 18 Uhr wird Notburga Hammerschmid mit dem Online-Vortrag "Tipps aus der komplementären Pflege zur Behandlung von Nebenwirkungen der Krebstherapie bei Tumoren der Verdauungsorgane" anschließen. Hier wird um eine Anmeldung bis 6. September gebeten. Die Vorträge werden zum Nachhören auf die Webseite des Ordensklinikums und auf die Expertenplattform für Krebsnachsorge gestellt.

Am Dienstag, 6. Oktober 2020, ab 18 Uhr wird eine Online-Sprechstunde für Darmkrebspatienten mit Christa Sorg, Kontinenz- und Stomaberaterin, angeboten. Hier wird um eine Anmeldung bis 5. Oktober gebeten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Web-Link und eine Anleitung zur Teilnahme werden per E-Mail versandt.

Zur Anmeldung für das Onlineangebot