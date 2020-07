Am 22. Juli geht beim Linzer Design Center eine eigene Corona-Teststraße in Betrieb. Damit müssen Linzer, die als Corona-Verdachtsfälle eingestuft werden, nicht mehr nach Ansfelden zur Testung fahren.

LINZ. Am Mittwoch, 22. Juli 2020, startet der Betrieb einer eigenen Corona-Teststraße in Linz. Die Stadt stellt dafür einen Teil des Design Centers zur Verfügung.

„Wir haben uns als Stadt seit längerem dafür eingesetzt, dass nicht nur die Testkapazitäten erhöht werden, sondern auch die Effizienz der Abläufe optimiert wird. Personen, die nicht selbst zum Drive-In nach Ansfelden kommen konnten, mussten bislang von den Rettungsorganisationen dorthin gebracht werden. Eine eigene Teststation für Linz bedeutet nicht nur kürzere Fahrzeiten und eine Entlastung der Rettungskräfte, sondern auch und vor allem eine Erleichterung für Verdachtsfälle: Je schneller der Ablauf, umso kürzer die Belastung für erkrankte Menschen und umso schneller bringt auch ein Testergebnis Gewissheit", führt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) aus.

Testdurchführung dauert 1,5 Minuten

Der neue Corona-Drive-In wird vom Roten Kreuz Oberösterreich betreut. Testpersonen werden zukünftig genaue Zeitangaben erhalten, zu denen sie vor Ort sein sollen. Die Durchführung eines einzelnen Tests dauert etwa 1,5 Minuten. Die Einfahrt zur Teststation erfolgt über die Goethestraße bei der Tiefgaragen-Einfahrt des Design-Centers. Die Ausfahrt liegt bei der Tiefgaragenabfahrt des Hotels "Courtyard Marriott" in Richtung Franckstraße.

In Linz sind aktuell (Stand: 17. Juli, 11.30 Uhr) 117 Personen an Covid-19 erkrankt.