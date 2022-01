Das Bosner Eck am Schiller Park spendete jetzt 2.000 Euro an den Verein Debra Austria, der sich für sogenannte "Schmetterlingskinder" einsetzt.

LINZ. "Wir hoffen mit unserer Spende die Forschung an dieser schweren Krankheit zu fördern und sind dankbar für die großartige Unterstützung bei dieser Charity Aktion", freuen sich Philipp Lackner und seine Mutter Ursula. Den ganzen Dezember über gingen 30 Cent pro verkaufter Bosner im Bosner Eck an den Verein Debra Austria. So konnten jetzt 2.000 Euro an den stellvertretenden Obmann Franz Feichtlbauer übergeben werden.

