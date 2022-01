Am 17. Jänner 1982 fand die Weihe von Maximilian Aichern OSB zum Bischof von Linz statt. Am 30. Jänner 2022 wurde bei einem Dankgottesdienst im Linzer Mariendom das 40-jährige Wirken Aicherns gewürdigt.

LINZ. Rund 10.000 Gläubige waren bei der Bischofsweihe vor vier Jahrzehnten im Linzer Mariendom dabei. Maximilian Aichern stand 23 Jahre lang, bis 2005, der Diözese Linz vor. Er hat die Katholische Kirche in Oberösterreich und darüber hinaus entscheidend geprägt und gestaltet. In der Bischofskonferenz war Aichern lange für soziale Themen zuständig, sein Einsatz dafür dauert bis heute an. Aichern begründete unter anderem 1987 die erste Bischöfliche Arbeitslosenstiftung in Österreich und war Wegbereiter und Fürsprecher der „Allianz für den freien Sonntag“, die im November 1997 im Linzer Bischofshof unterzeichnet wurde. Unter der Führung des „Sozialbischofs Österreichs“ erarbeiteten die Bischöfe 1990 den Sozialhirtenbrief. Auch am Zustandekommen des Sozialworts des Ökumenischen Rates der Kirchen, das 2003 veröffentlicht wurde, war Aichern maßgeblich beteiligt. Getreu seinem bischöflichen Wahlspruch „In caritate servire“ (In Liebe dienen) nimmt Aichern auch als emeritierter Bischof etliche Dienste in der Diözese Linz wahr, etwa in der Leitung von Festgottesdiensten, bei Firmungen und Vorträgen mit spirituellen und sozialen Inhalten.

Bischof Maximilian Aicherns 40-jähriges Weihejubiläum und sein Wirken im Dienst der Diözese Linz wurden bei einem Dankgottesdienst am 30. Jänner 2022 im Linzer Mariendom gewürdigt. Mit dem Jubilar und der Gottesdienstgemeinde feierten Diözesanbischof Manfred Scheuer, der Abt des Stiftes St. Lambrecht Benedikt Plank OSB, der Regens des Priesterseminars Michael Münzner für das Linzer Domkapitel sowie die Diakone Anton Birngruber und Alexander Niederwimmer. Unter den Mitfeiernden waren auch diözesane Mitarbeiter und Wegbegleiter Aicherns, etwa Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer, Prälat Josef Mayr und die Präsidentin der Katholischen Aktion OÖ Maria Hasibeder.

Die musikalische Gestaltung übernahmen Domchor und Dommusik Linz unter der Leitung von Domkapellmeister Josef Habringer, an der Orgel musizierte Dommusikassistent Gerhard Raab. Zu Gehör gebracht wurde die „Zauberflötenmesse“ in D-Dur, eine der Lieblingsmessen von Bischof em. Aichern. Um 1810 von einem namentlich nicht bekannten Komponisten verfasst, vertont sie die lateinischen Messtexte nach Melodien aus Mozarts „Zauberflöte“.

„Lieber Bischof Maximilian, Danke ist ein Grundwort von dir – ein Grundwort des Lebens und des Glaubens, das du vielen Menschen zugesagt hast. Heute danken wir Gott, dass er dich vor 40 Jahren in die Diözese Linz geschickt hat. Das war nicht leicht für dich und auch schmerzlich für das Stift St. Lambrecht. Wir sind sehr dankbar dafür, dass du nach Linz gekommen bist, und wir sind sehr froh darüber, dass du 2005 in Linz geblieben bist und noch immer sehr segensreich wirkst. Vergelt’s Gott für dein Wirken als Bischof, für dein Zeugnis, für deine Unermüdlichkeit und für den Frieden, den du immer ausgestrahlt hast. Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die in diesen 40 Jahren mit dir gearbeitet haben, die dich begleitet und unterstützt haben, die sich um dich sorgen und für dich einstehen.“

Bischof Manfred Scheuer

Bischof em. Aichern, der am 26. Dezember 2021 seinen 89. Geburtstag feierte und aufgrund von Problemen mit den Beinen derzeit in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, feierte den Gottesdienst im Sitzen mit. Der Jubilar stellte seine Predigt unter den Begriff der „Memoria“, des Gedenkens und Erinnerns. Er blickte unter anderem auf seine Bischofsweihe vor 40 Jahren zurück, die Kardinal König gespendet hatte. Der Dom sei voll gewesen mit Menschen, die aus dem In- und Ausland gekommen waren. Aichern ließ ebenso seine Wirkungsbereiche in der Bischofskonferenz Revue passieren: als Referatsbischof für Soziales, als Zuständiger für die Katholische Aktion, besonders für die Arbeiter und die Wirtschaftsbereiche, als Referatsbischof für Orden und Säkularinstitute.

„Wichtig waren mir immer die persönliche Gesprächsbereitschaft und der Friedenswille – daheim in der Diözese, aber auch auswärts."

Bischof em. Maximilian Aichern

Eine dritte Erinnerung widmete Bischof em. Aichern Wolfgang Amadeus Mozart, zu dessen Gedenken traditionell in der letzten Jännerwoche (Mozarts Geburtstag ist der 27. Jänner) die Mozartwoche mit zahlreichen Aufführungen abgehalten wird – coronabedingt heuer stark reduziert.

„Aggiornamento“ und „Coraggio“

Am Ende des Gottesdienstes würdigte Bischof Manfred Scheuer das 40-jährige Wirken von Bischof em. Maximilian Aichern. Kirche sei nicht eindimensional, wie sie heute oft wahrgenommen werde, sondern als Regenbogen, als Vierfarbendruck zu sehen – ein Bild, das der inzwischen verstorbene Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher einmal gezeichnet habe.

Bischof Scheuer würdigte Aichern als „wachen Zeitgenossen“, dem es ins Herz und ins Denken eingeschrieben sei, dass Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi sind, wie es in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ des Zweiten Vatikanischen Konzils formuliert ist.

„Dass wir uns die Freude am Christsein erhalten sollen, diesen Wunsch hast du oft genannt. Du hast damit viele motiviert und einen aufbauenden, Fenster öffnenden Blick in die Zukunft der Kirche erschlossen. ‚Aggiornamento‘ und ‚Coraggio‘ – Verheutigung und Mut – gehören zu deinem Grundvokabular, zur Grundmelodie deiner Ansprachen, und du verkörperst das auch in deinem Leben und Wirken.“

Manfred Scheuer

Manfred Scheuer betonte abschließend, Bischof em. Maximilian Aichern sei zum Segen geworden: „für viele deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Diözese Linz, das Land Oberösterreich, für die Kirche in Österreich und darüber hinaus.“

