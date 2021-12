Ihre Gedanken zum dritten Adventsonntag senden uns diesesmal Klemens Hager und Lisi Kreil aus der Jugendkirche "Grüner Anker" der Stadtpfarre Urfahr.

LINZ. Kennen Sie das, Sie denken gerade an einen lieben Menschen und greifen zum Handy, im selben Augenblick läutet das Telefon und… „So eine Gedankenübertragung, ich wollte dich auch gerade anrufen!“ Die Freude ist übergroß und man fühlt sich besonders verbunden. Das Gespräch ist von etwas Besonderem erfüllt – vielleicht durchaus auch vom Hl. Geist.

Nachricht von Gott

Gott hat in die Welt eine Nachricht gesandt, nämlich die, dass jemand kommen wird, der die Welt auf den Kopf stellt, ein Erlöser, ein Superman, ein…?

Und damit diese wichtige Nachricht nicht verloren geht, bzw. um ihre Wichtigkeit zu unterstreichen, wurde sie im Alten Testament gleich mehrmals niedergeschrieben.

Spielraum für Kopfkino

Die Hinweise auf die Ankunft des Erlösers im Alten Testament werden von vielen als Vorhersagen gelesen. Diesen ist zu eigen, dass sie viel Fantasie, viel Spielraum für Kopfkino lassen. Wie wird er wohl sein, der vorausgesagte Erlöser? Ein König, ein Held, mit aller erdenklicher überirdischer und menschlicher Macht ausgestattet, geboren von einer jungen, hübschen Prinzessin, bejubelt und bestaunt vom ganzen Universum. Gekommen, um mit der Macht Gottes zu richten.

Zwei werdende Mütter

In der heutigen Bibelstelle, wird aus dieser Vorhersage eine Vorankündigung, die Fantasie weicht Tatsachen. Kein Prinzessinnentreffen, vielmehr die Begegnung von Elisabeth und Maria, zwei ganz gewöhnlichen Frauen aus dem Volke, die keine*r am Plan hatte. Diese beiden werdenden Mütter begegnen sich und tauschen ihre Freude über das Geschenk Gottes aus. Dies ist die erste Begegnung von Johannes und Jesus noch ungeboren aber bereits verbunden. Es war wohl so ein Moment der ungeplanten Begegnung, wie beim oben beschriebenen Telefonat, die die beiden zum Hüpfen bringt.

Gott, mitten unter uns!

Elisabeth wird in dieser Begegnung der besonderen Art vom Heiligen Geist erfüllt.

Sie segnet ihre schwangere Freundin Maria und die Vorhersage Gottes im Alten Testament wird zu einem Versprechen, das sich erfüllt. „Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“Ein Versprechen, das wir „alle Jahre wieder“ in der Adventszeit bedenken und das zu Weihnachten eingelöst wird. Gott wird mitten unter uns einer von uns!