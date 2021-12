Am Weihnachtstag wird jedes Zimmer des "Sonnenhof Lenaupark" ein Krippenbild schmücken – gemalt im Rahmen der "Aktion Krippenbild".

LINZ. 130 Krippenbilder haben die Bewohner des Pflegeheims "Sonnenhof Lenaupark" im Rahmen des Montags-Treffpunkts gemalt. Diese werden nun an Bewohner verschenkt, die aus welchen Gründen auch immer an Weihnachten nicht selbst zur Krippe gehen können. Die Idee zur "Aktion Krippenbild" stammt von Christel Helene Schmidt vom Ingenieurbüro "werkrausch" in Linz.

"Die Zeit der Pandemie ist für jeden von uns, in allen Generationen, auf verschiedene Art schwer und entbehrungsreich. Ich finde, wir alle können die physische Distanz besser ertragen, wenn wir – mit kleinen Gesten, Generationen umfassend – das soziale, herzliche Miteinander trotzdem spüren", sagt Schmidt.

Mit vollem Eifer dabei

Ermöglicht wurde sie durch Heimleiter Michael Santer und durchgeführt von den engagierten Treffpunkt-Leiterinnen Michaela Grad und Madina Khawari. "Unsere Bewohner waren mit vollem Eifer dabei, und der Gedanke, dass auch sie anderen Menschen etwas schenken können, hat sie erfüllt", resümieren die beiden.

