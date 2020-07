Die 60. Reife und Diplomprüfung war für die Maturanten und Maturantinnen der HBLA Elmberg eine besondere Herausforderung. Nach der Corona-bedingten Schulschließung im März erfolgte die Vorbereitung im Distanzunterricht.

LINZ. Vor der, um ein Monat verschobenen Klausur, waren dann noch drei Wochen Ergänzungsunterricht in den Klausurfächern möglich. Erstmals wurde heuer in die schriftliche Maturanote die Note des Abschlussjahrgangs eingerechnet. Für die Noten in den mündlichen Prüfungsfächern wurden die Leistungen des letzten Schuljahres herangezogen. Die Diplomarbeiten wurden wie geplant abgegeben und bewertet.

"Weiße Fahne" für eine Klasse

Insgesamt sind 72 Kandidaten und Kandidatinnen zur Reife- und Diplomprüfung angetreten, davon erzielten 9 ein guten und 6 einen ausgezeichneten Erfolg. Erwähnt sei auch noch, dass die 5e Klasse die „Weiße Fahne“ hissen durfte.