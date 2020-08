Im Zuge der Generalversammlung des Vereins Alleinerziehend übergab Obfrau LAbg. Elisabeth Manhal ihre Funktion an die LAbg. Gertraud Scheiblberger aus Rohrbach-Berg.

LINZ. Der Verein Alleinerziehend mit Sitz in Linz hat sich seit über 40 Jahren zur Aufgabe gemacht, alleinerziehende Eltern und ihre Kinder zu unterstützen und zu begleiten. Bei der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung übergab Obfrau LAbg. Elisabeth Manhal ihre Funktion an die LAbg. Gertraud Scheiblberger aus Rohrbach-Berg.

Auch beruflich im Sozialbereich tätig

Nachdem Scheiblberger auch beruflich im Sozialbereich tätig ist, stellt sie sich für diese Funktion gerne zur Verfügung. „Die wertvolle und vielseitige Unterstützung, die der Verein Alleinerziehend Betroffenen in Krisensituationen anbietet, hat mich gleich beeindruckt“, so die neue Obfrau.

Vor allem die Verbesserung der Entwicklungschancen für Kinder in familiären Veränderungsprozessen liegt der zweifachen Mutter am Herzen.

Gratis Psychotherapie für getrennt lebende Eltern

Zusätzlich zum Beratungszentrum „Alleinerziehend“ welches kostenfreie Psychotherapie und psycho-soziale Beratung für getrennt lebende Eltern sowie deren Kindern anbietet, gehört zum Vereinsangebot auch die Wohngruppe „Alleinerziehend“. Hier können Mütter mit ihren Kindern vorübergehend und mit sozialarbeiterischer Begleitung wohnen und ihre Lebenssituation nach einer Trennung neu ordnen.